新潟県十日町市の女子中学生が1月26日夜から行方不明になっていて、警察と消防が行方を捜すとともに、関連情報の収集を行っています。 26日から行方が分からなくなっているのは、十日町市新座の中学3年・樋口まりんさん(14)です。警察によりますと、樋口さんは26日、家族とともに午後7時20分ごろまで自宅のリビングで過ごしていましたが、その10分後には姿が見えなくなったことから家族が午後7時50分すぎに「娘がいなくなった」と