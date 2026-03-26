株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」を、2026年2月末現在、2,426店舗展開している。「ほっともっと」では公式SNS(X・Instagram)でも新商品情報を配信している。(#ほっともっと) 今回「ほっともっと」では、定番人気の『幕の内弁当』をリニューアルし、『新・幕の内弁当(豆腐ハンバーグと野菜の照りだれ)』、『新・幕の内弁当(牛焼肉)』の2種を4月1日(水)より新発売する。■バラエティ豊かなおかずが