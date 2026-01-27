2025年6月、JR浜松駅で使用済みの新幹線特急券を細工し券売機で約7000円を不正払い戻して盗んだ疑いで、22歳の男が2026年1月26日に逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、千葉県船橋市生まれで住所不定の無職の男（22）です。警察によりますと、男は2025年6月12日、JR浜松駅の新幹線自動きっぷ売り場にある払い戻し機能付きの券売機に、細工した使用済みの新幹線特急券を挿入し機械を不正に操作して、現金約7000円を払い