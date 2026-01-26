高市首相ら与野党の党首は都内の日本記者クラブで衆院選党首討論会に臨んだ。消費減税を含む物価高対策、外交・安全保障、などを巡り2時間以上にわたり論戦を展開した。討論の冒頭、各党首は衆院選に臨む目標を提示した。自民党・高市早苗総裁＝「責任ある積極財政で大転換へ」、日本維新の会・藤田文武共同代表＝「社会保障改革・外国人政策」、中道改革連合・野田佳彦代表＝「生活者ファースト」、国民民主党・玉木雄一郎代表＝