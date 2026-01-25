俳優・橋本環奈が、24日に無料放送されたABEMAゴルフ番組『STAR CHIP GOLF season2』#1（後8：00）に出演し、ゴルフの腕前を披露した。【動画】橋本環奈、完ぺきなバンカーショットを披露芸能界屈指のゴルフ好きとして知られる三浦翔平がゴルフ好きの豪華芸能人たちとともに、番組オリジナルのチップを賭けてゴルフのプレーで競い合う、ゴルフバラエティー。「#1」では、最大賞金220万円を懸け、三浦＆吉田沙保里ペアと、平