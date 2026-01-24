国内のデパートにおける中国人客の免税売り上げや来店数が4割減少しました。【映像】デパートで買い物をする客ら国内のデパートの去年12月の売上高は6542億円で、5カ月ぶりに前の年を下回りました。政府が日本への渡航自粛を呼びかけている中国人客は、売り上げ、客数ともにおよそ4割減り、インバウンド全体の免税売り上げも17.1％減少しました。また、去年1年間の売上高は5兆6754億円で5年ぶりに前の年を下回りました。免税