Googleの次期廉価版スマートフォン「Pixel 10a」が2月に発表されて、3月初めに発売される可能性があると報じられています。 ↑次期Pixel 10aのリリースは急ぎめで（画像提供／Vald R／Unsplash）。 フランスの情報サイト・Dealabsによると、Pixel 10aは2月18日18時（日本時間では2月19日午前3時）に発表および予約受付が開始され、3月5日に発売される予定とのこと。現行モデルのPixel 9aは海外では3月19日に発表され、日本で