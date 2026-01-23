「ランクルファミリーの末っ子」 中身は「信頼性と耐久性」を確保世界各地の厳しい環境下の中で活躍を続ける信頼性の高さから、地球規模での熱狂的なファンを持つのが、トヨタのクロカン「ランドクルーザー」シリーズです。その最新型となる「ランドクルーザーFJ（ランクルFJ）」が、日本最大の自動車ショー「ジャパンモビリティショー2025（JMS2025）」の目前となる2025年10月21日に世界初公開され、大きな話題を呼びました