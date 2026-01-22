「ひふみん」の愛称で親しまれた将棋の加藤一二三九段が亡くなりました。86歳でした。【映像】「神武以来の天才」加藤一二三九段 肺炎のため死去所属事務所によりますと、加藤一二三九段はきょう未明、都内の病院で肺炎のため亡くなりました。加藤九段は1954年に14歳でプロデビューし、「神武以来の天才」と評されました。その最年少記録は藤井聡太六冠が更新するまで62年間破られませんでした。18歳のとき史上最速で順位戦