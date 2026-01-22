「保守王国」とも呼ばれる、福井県。県政は「杉本達治前知事によるセクハラ辞職」という最悪の混乱の中で、福井県知事選挙（1月25日投開票）が告示され審判の時を迎えている。 1月7日に公表された特別調査委員会の報告書は、県民のみならず全国にも強い衝撃を与えた。そこに記されていたのは、知事という絶対的な権力を背景にして長期間にわたって繰り返された、「性的搾取」ともいえるハラスメントの実態だったからだ。 また、