東京大田区の自宅マンションで血まみれとなって発見されたのは、イベントの音響や照明の設備会社の社長、河嶋明宏さん（44）。事件発覚の翌日に殺人の疑いで逮捕されたのは、河嶋さんの会社で営業部長を務めていた山中正裕容疑者（45）だ。【映像】山中容疑者（45）がSNSに投稿していた自身の顔写真2人は高校の同級生で、山中容疑者は4年前から河嶋さんの誘いで入社。同級生で友人であるものの、会社では上司と部下の関係だっ