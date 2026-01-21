アメリカのベッセント財務長官はアメリカ市場で長期金利が急上昇したことについて、日本の長期金利上昇が影響した可能性を指摘しました。アメリカベッセント財務長官「市場の反応（＝米国の長期金利上昇）について、日本で起きていることを分離して考えるのは難しい」ベッセント財務長官は20日、アメリカ市場での長期金利の上昇について、日本市場での長期金利上昇が影響した可能性を指摘しました。そのうえで日本の当局と連絡を