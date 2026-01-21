テニスの４大大会「全豪オープン」（メルボルン）で、３度目の優勝を目指す女子世界ランキング１７位の大坂なおみ（フリー）が、２０日に行われた１回戦で同６５位のアントニア・ルジッチ（クロアチア）にフルセットで勝利し、初戦を突破した。プレーもさることながら、観客の度肝を抜いたのが超奇抜な衣装。白の大きな場所にはベールのようなものが取りつけられ、背後にはレース、足元はヒラヒラとした形状のレッグウエアを身