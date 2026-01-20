昨年末の漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」で優勝した、たくろうの赤木裕（34）が20日、同日放送の日本テレビ系特番「行列のできる法律相談所2時間スペシャル」内で昨年8月に結婚していたことを発表した。約2年間の同せい生活など詳細を公表し、お相手に関しては「かわいいっす、もちろん」とのろけた。MC東野幸治から相方のきむらバンド（35）が「結婚してるの？」と振られた流れで「赤木くんも？」と質問され、「そ〜う