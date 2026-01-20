Y!mobileスマホ「OPPO Reno13 A A501OP」がAndroid 16に！ソフトバンクは19日、携帯電話サービス「Y!mobile（ワイモバイル）」向け5G対応スタンダードスマートフォン（スマホ）「OPPO Reno13 A（型番：A501OP）」（OPPO Mobile Telecommunications製）に対して最新プラットフォーム「Android 16」へのOSバージョンアップを含めたソフトウェア更新の提供を2026年1月19日（月）より順次提供するとお知らせしています。更新はスマホ本