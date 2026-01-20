竹内涼真の快進撃が止まらない――。1月13日に初回が放送されたドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）。早くもその見逃し配信が「テレ朝ゴールデンドラマ最高」を記録して注目を集めている。同ドラマは、第56回江戸川乱歩賞を受賞した作家・横関大氏による同名小説が原作。2012年、主演・江口洋介、ヒロイン・常盤貴子によるスペシャルドラマがフジテレビ系で放送されており、14年ぶりのドラマ化となる。「小学6年