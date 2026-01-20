〈【セクハラ辞任】杉本達治・前福井県知事が統一教会に選挙支援を受けていた！〈元信者が証言〉〉から続く1月19日に記者会見で衆議院解散の意向を表明した高市早苗首相。23日召集の通常国会冒頭に解散し、衆議院選挙は27日公示、2月8日投開票という今後の日程についても説明を行った。 解散の決断をするまでの舞台裏を報じた1月14日配信の「週刊文春 電子版」記事の一部を特別に公開する。1月9日の11時前に鳴った首相補