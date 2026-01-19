■「高市発言」に怒り心頭の習近平高市首相の発言をきっかけに、日中関係が悪化している。それに伴い、中国政府は、国民に日本への渡航を自粛するよう呼びかけている。また、1月6日、中国の商務部は、わが国に対する軍民両用（デュアルユース）品目の輸出管理を強化すると発表し、即日、実施したようだ。写真提供＝新華社／中国通信／共同通信社中国の習近平共産党総書記・国家主席・中央軍事委主席は2026年1月12日午前、中国共産