４日に東京ドームで引退試合を行い２６年に及ぶレスラー人生に終止符を打った、新日本プロレスの棚橋弘至社長。あれから約２週間がたち、劇的イメチェンを遂げた。１９日までに自身のインスタグラムを更新し「髪切ったよ」と報告。金髪の長髪がおなじみだったが、なんと短髪に！美容室で鏡越しにピースを決めた。印象激変にフォロワーは仰天。「かなりかかりましたね！びっくり！」「ふぁーー！！かっこいい！！とっても新鮮