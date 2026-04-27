チャットGPTのロゴ（ロイター＝共同）今年実施された東大と京大の入学試験問題を生成人工知能（AI）「チャットGPT」に解かせると、合格者の最高得点を上回り「首席合格」を果たしたことが27日、AIベンチャーのライフプロンプト（東京）の分析で分かった。最難関の東大理科3類の最高点より50点高かった。数学は満点。2024年の東大入試では全科類不合格だった。通称「チャッピー」はわずか2年でトップ合格を果たした。米オープン