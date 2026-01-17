“世界一のボディー”と呼ばれる人気グラビアアイドルの榎原依那（28）が14日、Instagramを更新。帰り道に撮影した無防備なプライベートショットに反響が寄せられている。【映像】榎原依那、真っ赤なビキニ姿や入浴ショットを公開過去にインタビューで、「学生時代から胸の大きさがコンプレックスだった」と打ち明けている榎原。2024年2月に写真週刊誌『FRIDAY』でグラビアデビューすると、その美しいプロポーションで注目を集