在ウクライナ日本大使館は2026年1月14日、このたび日本政府が決めたウクライナ向けの中古自衛隊車両への提供について、このたび全数の引き渡しを終えたと発表しました。【写真】これが現地メディアから高評価で紹介された自衛隊車両です防衛省・自衛隊は2024年6月までに、ウクライナ政府からの要請に応える形で、1/2tトラック（通称：パジェロ）や高機動車、資材運搬車など計101台を移送・供与を終えています。その後、同年1