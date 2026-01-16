1月16日（金）に放送された『徹子の部屋』に、生田智子が出演。結婚30周年を迎えた夫の元サッカー日本代表・中山雅史とのエピソードを語った。【映像】生田智子、夫・中山雅史と結婚30年新婚から続く“東京と静岡”の遠距離生活1996年に中山と結婚し、今年で30周年。娘は大学生になったと報告した生田。夫とは出会った当初から「東京と静岡」の遠距離生活を続けており、黒柳徹子から「今もそうなんですか？」と問われると、「そ