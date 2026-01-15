¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¡¢¿·Ç¯ÅÙ¤Î4·î¤«¤éÃ«¸¶¾Ï²ð¡Ê53¡Ë¤¬MC¤ÎÆüÍË¤ÎÄ«¤Ë¿·¾ðÊóÈÖÁÈ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬14Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¸½ºß¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ÖÆüÍËÊóÆ»THEPRIME¡×¤ÎÏÈ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¶Î÷¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤ÄÃ«¸¶¤¬¡È¿·¤·¤¤ÆüÍËÄ«¤Î´é¡É¤È¤Ê¤ë¡£Ê£¿ô¤ÎÊüÁ÷´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï4·î¤Î²þÊÔ¤ÇÂçÉý¤Ê¤Æ¤³Æþ¤ì¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤Î1¤Ä¤¬ÆüÍËÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·8¡×¤Î¸å·Ñ¤È¤·¤ÆºòÇ¯3·î31Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·