26日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026 開幕前日SP』にスタジオ出演したプロ野球解説陣がパ・リーグの順位予想を発表した。岩本勉氏は日本ハムOBでありながら、ソフトバンクをリーグ優勝に予想。岩本氏は「ファイターズの下馬評が高くて、OBとしてはとても嬉しいです」と話しながらも、「私も優勝してほしいチームは日本ハムファイターズですけど、当然ホークスも強いですから。隙がないですよ、優勝してほし