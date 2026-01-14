混雑する駅構内などで、わざと通行人にぶつかってくる「ぶつかりおじさん」。単なる不注意では済まされない、悪意に満ちた行為に憤る声が届いた。東京都に住む50代の女性は、今年1月上旬の夕方、新宿駅構内で信じがたい被害に遭った。「正面から男性が歩いてたので避けようと右に寄ったのにわざとぶつかって来ました」わざわざ道を空けたにも関わらず、衝突してきたのだから悪質だ。（文：篠原みつき）「自分より大きい男性には絶