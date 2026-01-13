¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¡Ö¥É¥é¥Þ¡Ø°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡ØSpiral feat.Yura¡Ù¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Õ¤¿¤ê¤Î¸ò¤ï¤ê¤­¤é¤Ê¤¤Ì·½â¤À¤é¤±¤Î°¦¤ò¤â¤È¤Ëºî¤Ã¤¿¶Ê¡×¡Ê¥ì¥¤¥Ë¡Ë ÃíÌÜ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬·îÂØ¤êMC¤Ç½Ð±é¤·¡¢²»¤Î¥»¥ë¥Õ¡¦¥é¥¤¥Êー¥Îー¥Ä¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡ØÃ¯¤À¤Ã¤ÆNeed Music¡Ù¡£2026Ç¯1·î¤ÏÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ê¡¢¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤Î¥ì¥¤¥Ë¤¬Ã´ÅöMC¤È¤·¤ÆÅÐ