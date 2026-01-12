連休明けの明日13日(火)からは、全国的に気圧のアップダウンが大きくなりそう。特に明日13日(火)は東京など広範囲で下降の影響度が大きい予想。気圧変化による頭痛やめまいに注意が必要です。明日は広範囲で気圧の下降「大」明日13日(火)は、前線を伴った低気圧が発達しながら北海道付近を通過します。このため広範囲で気圧が低下して、下降の影響度が大きくなるでしょう。福岡は西から次第に高気圧に覆われるため、気圧上昇の影響