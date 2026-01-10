「『乱暴はされたのか？』なんて誰も聞いてこない。たぶん答えを知るのが怖いから、誰も問い詰めたりしないのよ。……実際、私は監禁中、男たちからあらゆる種類の性暴力を受けたわ」──イスラム組織ハマスの元人質ロミ・ゴネンさん（25）が、自身の体験と恐怖について、公の場で初めて語った。2025年12月25日、2026年1月1日の2回にわたって放送された、イスラエルのテレビ番組「Uvda」内のインタビュー特集で明かした。【写真】4