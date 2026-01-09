鹿児島大学共同獣医学部で不適切な動物実験です。大学は安全基準を満たしていない施設で、肺炎などを引き起こす細菌に感染した牛の実験をしていたと発表しました。「担当教員の認識の甘さが原因だった」としています。 「関係の皆さま、市民の皆さまに心配をかけたことを深くお詫び申し上げます」 「不適切な動物実験」があったのは、鹿児島大学郡元キャンパス内にある共同獣医学部の総合動物実験施設です。 大学によりますと、