台風6号の影響で、沖縄県と鹿児島県のあわせて8万8000人に避難指示が出ています。総務省消防庁によりますと、きょう午後2時時点で、台風6号の影響で沖縄県の8万2921人と鹿児島県の4882人、あわせて8万7803人に警戒レベル4の避難指示が出ています。また、沖縄県では、那覇市で風にあおられて1人が転倒してけが、宮古島市と北中城村でもそれぞれ1人が軽いけがで、あわせて3人がけがをしたということです。「レベル4」は危険な場所か