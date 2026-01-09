三重県いなべ市で2021年、時速約128kmで車を運転中に事故を起こし、2人を死傷させた罪に問われている男に、懲役6年の判決が言い渡されました。 危険運転致死傷の罪に問われたのは、三重県いなべ市の無職の男(40)です。 起訴状などによりますと、男は2021年7月、いなべ市藤原町本郷の市道で時速約128kmで車を運転し、カーブを曲がりきれずに対向車線に出て、この車線を走っていた車に衝突したとされています。