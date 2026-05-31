盗撮目的で大型入浴施設の男湯に入った疑いで、三重県四日市市の会社員の男が逮捕されました。 建造物侵入の疑いで逮捕されたのは、四日市市あかつき台の会社員、岡聡志容疑者（31）です。 警察によりますと、岡容疑者は30日午前11時50分頃、四日市市内の大型入浴施設の男湯に動画用の小型カメラとスマートフォンを持ち込み、小型カメラで浴室内を撮影した疑いがもたれています。 岡容疑者の行動を不審に思った利用者が施