寒空が広がる12月中旬、都内でドラマの撮影をしていたのは、俳優の一ノ瀬ワタルだ。「その日はNetflixで配信予定の入江悠監督の新ドラマを撮影していたそうです。スーツ姿の一ノ瀬さんは、通行人とすれ違うシーンを何度も撮影していました。カットがかかると、スタイリストに何度も髪の毛を整えてもらっていました」（ドラマ関係者）2024年にはNHK連続テレビ小説『おむすび』やドラマ『アンチヒーロー』（TBS系）、2025年には