寒空が広がる12月中旬、都内でドラマの撮影をしていたのは、俳優の一ノ瀬ワタルだ。

「その日はNetflixで配信予定の入江悠監督の新ドラマを撮影していたそうです。スーツ姿の一ノ瀬さんは、通行人とすれ違うシーンを何度も撮影していました。カットがかかると、スタイリストに何度も髪の毛を整えてもらっていました」（ドラマ関係者）

2024年にはNHK連続テレビ小説『おむすび』やドラマ『アンチヒーロー』（TBS系）、2025年にはドラマ『対岸の家事〜これが、私の生きる道！〜』（TBS系）に出演するなど、人間味のある演技で存在感を放つ一ノ瀬。そんな彼の“デビュー作”となったのが、2023年にNetflixで配信された相撲ドラマ『サンクチュアリ -聖域-』だ。

「同作はリアルな大相撲を追求するため、4年半の準備期間をかけて制作されました。一ノ瀬さんは角界でのし上がる新人力士・猿桜を演じるにあたり、脚本にあわせて徐々に体重を増やし、1年以上もの肉体改造をやり切ったといいます。元プロ格闘家の彼が音を上げるほど本格的な稽古を積んだことで、立ち合いシーンは、相撲関係者も唸るほどの迫力に満ち、世界中で“サンクチュアリ旋風”を巻き起こしました」（テレビ誌ライター）

一ノ瀬は他番組でも“爪痕”を残しているという。

「ブレイク後に出演したトーク番組やバラエティ番組では、謙虚な態度や飾らない人柄、愛嬌のある優しい笑顔で好感度を高めている印象です。そうした立ち居振る舞いや態度は現場でも変わらないようで、俳優の桐谷健太さんとはドラマにエキストラで出演して以降、交流が続いているそうです。また、映画『ヴィレッジ』では同じく格闘技機のある横浜流星さんとの迫力あるアクションシーンが話題になりました。世間では『サンクチュアリ』の続編を期待する声も多く、今後も俳優としてさらなる活躍が見られるのではないでしょうか」（テレビ関係者）

2025年11月から配信がスタートし、大きな話題となっているNetflixドラマ『イクサガミ』にも出演中の一ノ瀬。Netflix作品に多く出ることで、海外でもファンを増やしていることだろう。