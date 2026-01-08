７日午前１０時半頃、北海道函館市湯川町の湯倉神社で行われた「どんど焼き」で、古いしめ飾りを火に投げ入れようとした高齢女性が前のめりに転倒し、顔や両手にやけどを負った。函館中央署によると、女性は病院に搬送されたが、命に別条はないという。同署などによると、女性はバランスを崩して転倒し、衣服に火が燃え移ったという。湯倉神社は事故後、応急的にコーン標識を置いて参拝客が炎に近づかないようにした。神社の