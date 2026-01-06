日本マクドナルドは、14日から期間限定で「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」を全国のマクドナルド店舗にて発売する。今回は、この商品の魅力をさらに引き立てる2種類の新しい期間限定ソースが登場する。【画像】食べくらべポテナゲ大・特大とのおトクなセット「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」は、2022年に初登場して以来人気の商品で、粗挽きブラックペッパーとガーリックの風味を活か