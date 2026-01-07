違和感のなさに脱帽！ 数々の個性的なカスタムカーを世に送り出し、注目されてきた日本自動車大学校（NATS）成田校は、2026年1月9日から開催される「東京オートサロン2026」に向けた出展車両の概要を明らかにしました。今回、出展する車両もファンの間で大きな話題となっています。 その中でも特に「小さなスープラ」として期待が寄せられている一台が、ダイハツ「コペン ローブ」をベースにした「C91 SUPRA」です。【画像】超カ