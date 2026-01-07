地域政党「再生の道」前代表の石丸伸二氏が約1年前に語っていたベネズエラの現状が話題となっている。石丸氏は2025年1月22日に配信されたYouTubeチャンネル「ReHacQ-リハック-」に出演。三菱UFJ（当時は三菱東京UFJ）銀行で2014年からニューヨーク駐在員として勤務し、南米担当の為替アナリストも務めていたという立場からトークに参加した。 【写真】ベネズエラで撮影中に武装民兵に拘束されたコメディアン