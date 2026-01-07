三が日早々、トランプ政権が南米ベネズエラに軍事侵攻し、マドゥロ大統領夫妻を拘束、ニューヨークに移送した。「石油利権の回復」が目的と説明されたが、当のオイルメジャーは困惑している。真の狙いはいったい何か。『マネーの代理人たち』の著者で、経済ジャーナリストの小出・フィッシャー・美奈氏が、今回の侵攻の「キーパーソン」や、支持率低下に苦しむトランプ政権の構造的な矛盾を明らかにする。トランプ政権のベネズエラ