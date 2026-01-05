◆新日本プロレス「ＮＥＷＹＥＡＲＤＡＳＨ！！」（５日、大田区総合体育館）観衆３５２３（満員）新日本プロレスは５日、大田区総合体育館で「ＮＥＷＹＥＡＲＤＡＳＨ！！」を開催した。第３試合の６人タッグマッチの試合後に「Ｈ．Ｏ．Ｔ」のＳＡＮＡＤＡが新日本プロレスからの離脱をほのめかした。ＳＡＮＡＤＡは、金丸義信、高橋裕二郎と組み、ボルチン・オレッグ、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、後藤洋央紀と対戦。