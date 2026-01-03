【ワシントン＝向井ゆう子】米国のトランプ大統領は２日、中国に関する国家安全保障上の懸念を理由に、企業間の半導体事業取引を禁止する大統領令を出した。対象としたのは、米国に拠点を置く中国系企業「ハイフォー」による米航空宇宙・防衛関連企業「エムコア」の半導体事業などの買収。買収は２０２４年に行われたが、大統領令はハイフォーに対し、１８０日以内に当該事業を売却するよう求めている。トランプ氏は大統領令で