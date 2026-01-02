中国では肥満問題を解決するための閉鎖型体重減量施設が広がっている。12月30日（現地時間）、英紙「ザ・サン」によると、中国各地では民間や政府が運営する閉鎖型体重減量施設が盛況中だという。これらの施設は、厳格な規律と義務的な身体測定、高強度の運動プログラムを通じて短期間での減量を目標としている。入所自体は個人の選択だが、プログラムが始まると正当な理由がない限り外出や帰宅は許されない。施設内部の様子は、最