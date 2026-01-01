人気アニメ「Re:ゼロから始める異世界生活2ndseason」のオープニングテーマなど数多くのアニメ主題歌を担当する歌手・前島麻由が結婚したことを1日、公式サイトなどで発表した。「前島麻由よりお知らせ」と題して「いつも応援してくださっている皆さまへ」とし「私事ではございますが、この度前島麻由は、かねてよりお付き合いをしている方と入籍したことをご報告いたします」と発表した。また「お相手は一般の方です」