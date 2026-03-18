DREAMS COME TRUEの中村正人（67）が18日までに、自身のXが凍結されたことを伝えた。【写真】「ただいま復旧に向けて対応中」凍結されたドリカム中村正人のアカウント中村は自身のXを持っているが、グループのスタッフの公式アカウントで「中村正人です 私のアカウントが凍結されたので、ここからポストします」と発表。「私のポストの時は最初に『中村正人です』と表記します。スタッフの時は『スタッフです』と表記します」