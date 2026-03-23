NHK Eテレで長年放送され、多くの子どもたちに親しまれてきた人気番組『天才てれびくん』シリーズ。放送開始から30年を超える長寿番組だけあって、生田斗真さんやウエンツ瑛士さん、岡田結実さんなど、多くのスターを輩出してきました。今回は、そんな“元・天てれ”という肩書きを飛び越え、いま独自の輝きを放っている3人に注目。アイドル、料理家、俳優――異なるジャンルでブレイク中の彼らの魅力を紹介します。◆“かわい