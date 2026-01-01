2025年の年間ランキング記事を振り返ります。【2025年読み物部門1位】に輝いたのはこちらの記事でした。画廊と美術館での学芸員経験をもち、現在は美術エッセイストとして活躍中の小笠原洋子さん（75歳）は、高齢者向けの3DK団地でひとり暮らしをしています。年金節約者の小笠原さんの暮らしのモットーは、お金を大切に使うこと。高齢者になってやめたことについてつづってくれました。※ 記事の初出は2025年3月。年齢を含め内容は