赤色灯1日午前1時25分ごろ、東京都新宿区西新宿4丁目のマンションの近くで「子どもが出血して倒れている」と119番があった。警視庁新宿署によると、13階建てマンションの9階の一室に住む男児（3）で、搬送後に死亡が確認された。ベランダから転落したとみられ、署が調べている。署によると、男児の両親は「子どもが寝たのを確認して初詣に行った」と説明している。男児は部屋に1人でいたとみられる。