高島屋堺店（大阪・堺市）が２６年１月７日で６１年の歴史に幕を閉じる。前回東京五輪が開催された１９６４年の１０月４日、南海堺東駅に直結する場所にオープン。同市では臨海地区や泉北ニュータウンの造成が進み、開店日には１０万人以上が訪れる大盛況だった。その後は売り場面積を拡大。１９８４年には地上９階、地下２階建ての北側に百貨店が移転し、南側にはファッションとグルメの専門店街「ＵＰ．ル（アップル）」が誕