2月28日、木村拓哉がYouTubeチャンネルを更新し、東京・新宿の百貨店「高島屋」を訪れる動画を投稿した。動画内で木村が絶賛した“和菓子”に高い反響が寄せられている。今回は、木村が高島屋の地下1階にある食品売り場、いわゆる「デパ地下」を訪れるという内容だった。「高島屋の食料品販売部長（撮影当時）が同行し、木村さんがお菓子を試食しながら店内を回りました。バイヤーが全国各地のお菓子を取り寄せた『銘菓百選』